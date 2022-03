Watch more on iWantTFC

MANILA – Sinabi ng Malacañang na kailangang rehistrado sa PhilHealth o katumbas na medical insurance ang mga estudyante sa kolehiyong magbabalik na sa face-to-face classes.

Pero paano nga ba makakapagpatala ang mga mag-aaral sa state health insurer?

“If the student is less than 21 years old kasi, pwede pa siyang dependent ng mga parents niya,” ayon kay PhilHealth vice president for corporate affairs Dr. Shirley Domingo.

“And therefore, yung mga parents niya, kailangan i-update--kung di pa nila nare-register yung dependent nila doon sa amin para mapasok sa database ay we’re requesting the parents to register their kids na magfa-face-to-face classes,” paliwanag niya.

Ang mga estudyanteng may edad 21 taong gulang pataas naman ay kailangang may sarili nang PhilHealth membership, sabi ni Domingo.

Aniya, lahat ng Pilipino ay miyembro na ng PhilHealth sa ilalim ng Universal Healthcare Law, pero kailangan lang nilang magparehistro sa PhilHealth.

“We’re asking them to register, and since student naman sila wala pa silang earnings ay ita-tag naman sila as financially incapable. Humingi lang sila ng certification from the (local government units) that they are financially incapable. So they don’t have to pay the premiums. Basta magpa-register lang po sila," ayon kay Domingo.

Ayon sa doktor, maaaring makakuha ng kopya ng registration form ng PhilHealth online. Kailangan lang itong sagutan at ipasa sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth.

Dagdag pa niya, maaari ring magpa-miyembro ang mga estudyante sa mga pribadong health insurance company o HMOs.

“If nakaka-afford sila, then they get a private HMO. Pero sa PhilHealth po ay member na po sila. Mag-register lang po sila.”

Ani Domingo, may benepisyong makukuha ang mga miyembro ng PhilHealth na kakailanganing mag-isolate dahil sa COVID-19.

Dagdag pa niya, maaaring umabot sa P43,000 ang benepisyong matatanggap ng mga pasyenteng maoospital dahil sa mild COVID-19.

Ang tatamaan naman ng malalang uri ng COVID ay maaaring makakuha ng hanggang P786,000 na benepisyo.

--TeleRadyo, 16 March 2022