Humarap si presidential candidate Bongbong Marcos sa isang panayam kung saan sinagot niya ang ilang maiinit na isyu tulad ng pagtanggi sa ilang debate, political dynasties, at paghihintay sa kung sino ang ieendorso ni Pangulong Duterte.

Samantala, sinabi ng Commission on Elections na hihintayin nito kung may maghahain ng pormal na reklamo sa isyu ng umano'y pamimigay ng pera sa campaign rally ni Marcos sa Nueva Ecija na nakuhanan umano ng video at naging viral sa social media. TV Patrol, Miyerkoles, 16 Marso 2022