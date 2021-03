Pagtugon sa COVID-19, mas malaki na ang ipinagbuti

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Malaki na ang ipinagbuti ng mga ospital at health care workers sa pagtugon sa pandemyang dulot ng COVID-19.

“Mas marami na tayong alam ngayon. Noong araw, nangangapa tayo, wala tayong mahingan ng tulong, pero ngayon mas alam na natin kung papaano bang kumakalat ito at alam na namin kung paano protektahan 'yung aming mga health care workers para hindi sila nagkakasakit, dahil 'pag nakasakit sila malaking problema na,” ayon kay Dr. Tony Ramos.

Si Ramos ay dating head ng Administrative Division ng Lung Center of the Philippines at ngayon ay chancellor na ng De La Salle Medical Health Services Institute sa Dasmariñas, Cavite.

Dagdag ni Ramos, mas kabisado na nila ngayon ang panggagamot ng mga pasyenteng may sakit na COVID-19.

“Maganda na po ang resulta ng paggagamot kaya kung titingnan n'yo tumataas nga 'yung number ng COVID pero 'yung mortality rate hindi naman tumataas, name-maintain, ibig sabihin 'yung paggagamot ng mga may severe pneumonia ay nakakayanan naman. Ang advantage ngayon may gamot, meron 'yung kinakailangang gamot at facilities,” sabi niya.

Ayon kay Ramos, nasa 81 percent na ang occupancy rate sa Lung Center.

“Doon sa 105 kama na ina-allot para sa COVID, 85 'yung may laman o 81 percent ang occupancy rate ng COVID facility kaya nag-slide in na sila ng wards para magamit ng mga COVID,” sabi niya.

Samantala, ibinalita rin ni Ramos na nakapag-rollout na rin ng Sinovac at AstraZeneca para sa health care workers ng De La Salle Medical Health Services noong Lunes.

- TeleRadyo 16 Marso 2021