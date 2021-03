23 checkpoint inilatag sa QC simula Lunes

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nakalatag na simula pa Lunes ang 23 checkpoints ng Quezon City Police District sa iba't ibang lugar sa lungsod.

Sa San Mateo-Batasan Road, nag-ooperate ang checkpoint hanggang ngayon kahit tapos na ang public safety hours.

Lahat ng 23 checkpoints ay naka-activate kapag public safety hours o curfew mula 10 p.m. hanggang 5 a.m.

Pero nasa pulis na rin kung mag-ooperate sila kahit hindi na sakop ng curfew.

Wala nang temperature check at random ang pag-check ng mga sasakyan pero ang pampublikong mga sasakyan ay tinitingnan pa rin kung nakakasunod sa minimum health standard tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield ang mga pasahero.

Sa gabi naman, ang mga hindi awtorisadong lumabas ay pinauuwi at pinagsasabihan.

Sa mahuhuling nasa labas kapag curfew hours at walang rason at walang maipakitang ID ay titikitan sila at pagmumultahin ng P300.

Nasa 26 na rin ang mga lugar na naka-special lockdown sa QC.

- TeleRadyo, 16 Marso 2021