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Pope Francis nagpasalamat sa mga Pinoy sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo

ABS-CBN News

Posted at Mar 15 2021 09:28 PM

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Nagpasalamat sa mga Pilipino si Pope Francis nang pangunahan niya ang misa noong Linggo sa Vatican para sa ika-500 anibersaryo ng Kristiyanismo sa Pilipinas. Nagpa-Patrol, Jacke de Vega. TV Patrol, Lunes, 15 Marso 202.

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