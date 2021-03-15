Pope Francis nagpasalamat sa mga Pinoy sa pagpapalaganap ng Kristiyanismo
ABS-CBN News
Posted at Mar 15 2021 09:28 PM
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