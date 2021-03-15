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Mga tutol sa paghahati sa Palawan nagdeklara na ng tagumpay sa plebisito

ABS-CBN News

Posted at Mar 15 2021 09:21 PM

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Nagdeklara na ng panalo sa plebisito ang mga grupo na tutol sa paghahati ng Palawan sa 3 probinsiya. Sabi naman ng gobernador ng probinsiya, na pabor sa hatian, tanggap na niya ang pagkatalo. Nagpa-Patrol, Adrian Ayalin. TV Patrol, Lunes, 15 Marso 2021

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