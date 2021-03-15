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TV Patrol

COVID-19 task force nangakong iiwas sa mas mahigpit na lockdown

ABS-CBN News

Posted at Mar 15 2021 09:38 PM

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Napupuno na ang mga COVID-19 ward sa Metro Manila dahil sa patuloy na pagdami ng COVID-19 cases sa bansa. Pero ayon sa Malacañang at National Task Force Against COVID-19, gagawin ng pamahalaan ang lahat para hindi na bumalik sa napakahigpit na community quarantine. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Lunes, 15 Marso 2021

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