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3 paaralan sa Cagayan binigyan ng supplies para sa distance learning

ABS-CBN News

Posted at Mar 15 2021 09:26 PM

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Halos pare-pareho ang suliranin ng 3 eskuwelahan sa Claveria, Cagayan. Bukod kasi sa hamon ng pandemya, hirap pa rin silang makabangon dahil sa iniwang pinsala ng bagyong Ulysses. Higit nilang kailangan ngayon ang tulong para sa modules ng kanilang mga estudyante. Ilan lang sila sa nahatiran ng tulong ng "Papel Mo Sa Kinabukasan Ko" program ng Bayan Mo, iPatrol Mo at "Kabayan sa TeleRadyo." Nagpa-Patrol, Kori Quintos. TV Patrol, Lunes, 15 Marso 2021

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