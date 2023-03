Watch more on iWantTFC

Dead on the spot nitong Linggo ang tricycle driver na si Rolly Marquez o mas kilalang Loloy matapos pagbabarilin sa Tondo, Manila. At ayon sa kanyang kapatid, posibleng alitan sa parking ang motibo ng krimen.

Mabait at responsableng ama— ganito ilarawan si Loloy ng kanyang kaanak at mga kapitbahay. Kaya ikinagulat nila ang sinapit ng tricycle driver.

Pasado alas dose ng madaling araw noong Linggo nang barilin sa ulo si Loloy ng hindi pa nakikilalang suspek habang siya ay nakatigil sa traffic.

Kwento ng kanyang kapatid na si Mac Mac, nadaanan pa niya ang biktimang nakahandusay sa kalsada pero hindi niya alam na kapatid na pala niya iyon.

Wala naman aniya nakakaaway ang kuya niya maliban doon sa nakaalitan sa parking ng kanyang tricycle.

Dagdag pa ng barangay, wala ring bad record sa kanila si Loloy.

Sa ngayon, nakaburol ang mga labi ni Loloy sa Barangay 29, Tondo, Manila.

Hiling naman ng kanyang pamilya na lumantad na ang suspek para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng biktima.