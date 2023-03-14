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Panukalang nagpapatawag ng Con-Con lusot na sa Kamara

ABS-CBN News

Posted at Mar 14 2023 08:16 PM

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Lusot na sa Kamara sa ika-3 at huling pagbasa ang House Bill 7352 na nagpapatawag ng Constitutional Convention para amyendahan ang 1987 Constitution. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Martes, 14 Marso 2023. 

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Read More:  1987 Constitution   House Bill 7352   batas   panukala  