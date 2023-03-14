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MT Princess Empress kulang umano ng permit pero ilang beses naglayag

ABS-CBN News

Posted at Mar 14 2023 08:12 PM

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Nagkabistuhan, nagkasitahan at nagkakumprontahan sa pagdinig sa Senado sa patuloy na pagtagas ng langis ng isang lumubog na barko sa Oriental Mindoro. Lumabas din na ilang beses naglayag ang MT Princess Empress kahit wala pang hawak na permit o iyong tinatawag na certificate of public convenience. Nagpa-Patrol, Sherrie Ann Torres. TV Patrol, Martes, 14 Marso 2023

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