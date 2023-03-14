Maritime authorities say sunken oil tanker in Oriental Mindoro had no permit to operate
ABS-CBN News
Posted at Mar 14 2023 11:09 PM
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