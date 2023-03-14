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Maritime authorities say sunken oil tanker in Oriental Mindoro had no permit to operate

ABS-CBN News

Posted at Mar 14 2023 11:09 PM

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Philippine senators uncovered an irregularity that led to the oil spill from a sunken tanker near Oriental Mindoro province.

They found that the vessel was allowed to sail even though it lacked a permit to operate. 

The Philippine Coast Guard vows to hold its own people accountable for this lapse. - The World Tonight, ANC, March 14, 2023
 
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