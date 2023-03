Watch more on iWantTFC

Kinasuhan na ng murder sina suspended Bureau of Corrections chief Gerald Bantag, ang kaniyang deputy director na si Ricardo Zulueta at ilan pa kaugnay sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid at umano'y middleman sa krimen na si Jun Villamor. Nagpa-Patrol, Mike Navallo. TV Patrol, Martes, 14 Marso 2023