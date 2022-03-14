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Water interruptions posible pang humaba: Maynilad

ABS-CBN News

Posted at Mar 14 2022 08:09 PM

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Apektado ng water interruption ang iba't ibang lugar sa Metro Manila, na nakatakda hanggang Marso 16. Ayon sa Maynilad, mabilis ang pagbaba ng tubig sa dam ngayong tag-init kaya nagpapatupad sila ng rotational water interruption. Posible rin umanong humaba pa ang interruptions. Nagpa-Patrol, Jeck Batallones. TV Patrol, Lunes, 14 Marso 2022

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