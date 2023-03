Watch more on iWantTFC

Posibleng umabot na sa Verde Island at ilang parte ng Batangas ang oil spill sa Oriental Mindoro, ayon sa University of the Philippines Marine Science Institute. Pinaghahanda na rin ng ahensiya ang mga komunidad sa mga baybaying dagat na maaaring maapektuhan ng oil spill dahil sa pagbabago ng direksiyon ng hangin at alon. Nagpa-Patrol, Lady Vicencio. TV Patrol, Lunes, 13 Marso 2023