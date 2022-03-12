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'PBB': Final 2 sa mga adult housemate, malalaman na

ABS-CBN News

Posted at Mar 12 2022 07:52 PM

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Malalaman na kung sino sa limang adult housemates ang tatanghaling final 2 ng Pinoy Big Brother. Sa pagtatapos ng adult edition, may bagong teen housemates ding papasok sa bahay ni Kuya. Nagpa-Patrol, MJ Felipe. TV Patrol, Biyernes, 12 Marso 2022 
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