Malakihang operasyon laban sa COVID-19 protocol violators, isinagawa sa QC

Watch more in iWantTFC

Nagsagawa Biyernes ng umaga ng "one time, big time" operation ang Department of Public Order and Safety (DPOS) ng lungsod ng Quezon, kung saan target na ipatupad ang health protocols at hulihin ang mga taong hindi sumusunod dito.

Ito'y sa gitna ng pagsirit muli ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa, na ayon sa mga opisyal ay dahil sa hindi na pagsunod sa minimum health standards.

Alas-6 ng umaga nagsimula ang operasyon sa lugar ng Mayon Street sa N.S. Amoranto at nasa 35 katao ang nahuli.

Partikular na hinuhuli ang mga taong walang suot na face mask o hindi tama ang pagkakasuot nito.

Ang mga nahuli ay isinakay sa isang bus at dinala sa Quezon Memorial Circle kung saan magkakaroon ng profiling. Ang first-time offenders ay magbabayad ng P300 na multa.

Hinuhuli rin ang mga taong walang suot na face shield sa loob ng mga establisimyento.

Asahan umano na magiging regular ang naturang operasyon dahil tumataas pa rin ang kaso ng COVID-19 sa QC.

- TeleRadyo 12 Marso 2021