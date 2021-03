Health workers nalagay sa alanganin habang naglilingkod sa panahon ng pandemya

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Walang bansang nakapaghanda sa krisis na idinulot ng COVID-19 at maliban sa mga pasyenteng tinamaan ng sakit, lubos nitong pinahirapan ang mga health care worker na tuloy-tuloy gumampan sa kanilang trabaho sa gitna ng pandemya.

Hinding-hindi makakalimutan ni Dr. Mary Shiela Ariola-Ramos ang isa sa pinakamahirap na yugto ng kaniyang karera bilang infectious disease specialist.



Marso 4, 2020, nakita niya ang isang pasyente sa Cardinal Santos Medical Center na may pneumonia. Hindi niya inakalang ang pasyenteng ito ang isa sa mga dahilan kung bakit magbabago ang buhay sa bansa sa mga susunod na buwan.

Kinabukasan, nalaman niyang ang pasyenteng may pneumonia ay kinilala na bilang si "PH5" o ang ika-5 taong kumpirmadong may COVID-19 sa Pilipinas.

"Kumabog 'yung dibdib ko. Natakot ako. Di pa rin ako makapaniwala kahit sinuspetsa ko na parang COVID 'yun kasi nababasa ko lang siya sa medical websites, napapanood ko lang sa news," ani Ariola.

Sa isang iglap, nagbago ang eksena sa loob ng mga ospital.

"May feeling of uncertainty kung ano ang mangyayari. Parang war zone na ang ospital. Parang lahat ng mga non-COVID takot na magpa-admit. Halos lahat ng ina-admit mo o makikita sa ER ay may pneumonia, nahihirapan huminga, halos lahat COVID suspect na."

Sa pinakahuling datos ng Department of Health noong Marso 6, 2021, halos 15,000 health workers na ang tinamaan ng sakit kung saan 82 ang pumanaw.

Sa hanay ng mga doktor nakapagtala ng pinakamaraming namatay, na sinundan ng mga nurse.

Hindi rin ligtas ang mga nasa mga opisina at ibang empleyado ng mga pagamutan.

Agosto noong isang taon, nanawagan ng "time out" ang mga health worker dahil hindi na nila kinakaya ang patuloy na paglobo ng kaso. Nakatulong ito at nagpatuloy ang pagbaba ng numero sa mga sumunod na buwan.



Pero halos isang taon mula nang ipatupad ang unang lockdown sa bansa, tila nanunumbalik na naman ang matinding hamon noong 2020.

Sa katunayan, ilang ospital na rin ang nagsabing ramdam na nila ang muling pagdami ng pumapasok na pasyenteng may COVID-19.

"In certain cities in NCR, we have seen that if the UK variant becomes the dominant strain, if it infects more than 50 percent of the cases, we can have 9 times more cases after a month," sabi ni Dr. John Wong, miyembro ng DOH technical advisory group.

"Ang ating ginagawa ngayon eh iyong granular lockdowns para iyon lang mga lugar na talagang apektado ang siyang babantayan para hindi na kumalat ang kaso... Ayaw naman natin dumating pa sa panahon na kailanganin na namang hilingin or i-consider iyong posibilidad na mas maging malawakan iyong lockdowns," sabi naman ni Dr. Anna Ong-Lim, miyembro rin ng parehong grupo.

Dahil walang nakakaalam kung kailan matatapos ang pandemya, may aral na ibinahagi si Ariola-Ramos.

"Everything can end in an instant. So dapat magpasalamat tayo sa bawat araw na nandito tayo na wala tayong sakit... Always spend time with our family kasi hindi natin alam kung makukuha nila 'yung sakit," ani Ariola-Ramos.



—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News