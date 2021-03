Bahagi ng barangay sa Mandaluyong, isinailalim sa 1-linggong 'granular lockdown'

MAYNILA - Aabot sa 569 na pamilya ang hindi basta-basta makakalabas ng kanilang mga bahay sa susunod na 7 araw matapos isailalim sa “granular lockdown” ang 3 magkakalapit na komunidad sa Bgy. Addition Hills, Mandaluyong City.

Nagkabit ng mga tarpaulin at marker sa bungad ng mga eskinita ng Zone 4, 5, at 9 sa Block 41 nang magsimula ang lockdown hatinggabi ng Biyernes.

Tatagal ang lockdown hanggang hatinggabi ng Huwebes, March 18.

Nakaposte na rin nang ikutan ang 40 tauhan ng barangay at mga pulis sa isang outpost para mabantayan ang lumalabas sa mga naturang zone.

Ayon kay Carlito Cernal, punong barangay ng Addition Hills, nagdesisyon ang lokal na pamahalaan na ipatupad ang lockdown para mapigilan ang community transmission (dito) sa lugar.

Kasunod ito ng pagtala ng 6 na positibong kaso ng COVID-19 sa Block 41.

Naka-quarantine na ang mga nagkasakit at pina-swab test ang mga kasama nila sa bahay.

Dahil magkakadikit ang mga tirahan sa Block 41, pinangambahan na baka maulit ang pagdami ng nagkasakit sa Addition Hills na nanguna sa bilang ng kaso sa Mandaluyong noong 2020.

Dagdag pa ng punong barangay, nawala pa ang pag-iingat ng maraming residente.

"After nag-GCQ, ‘yong mga kababayan natin, wala na, tumatambay sa labas. Kaya ‘pag dumadaan ang ating mga bantay-bayan for patroling, maya-maya nagkakanda-wala sila parang mga ipis na nawawala. Pero after nawala ng mga bantay-bayan, nagbabalikan din sila," ani Cernal.

"So nasa mga magulang po ‘yong ‘pag-control sa inyong mga anak. Kaya magtulungan po tayo na matapos ang problemang ito."

A 42-y/o man from Zone 9 was brought to the barangay after being caught loitering outside his house an hour after the lockdown began.



His name was listed in the blotter & he was given a warning before being sent home. pic.twitter.com/8OJn5g7kPS