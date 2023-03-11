Home  >  News

PatrolPH
TV Patrol

KILALANIN: Fil-Am world champion breakdancer na si Logan Edra

ABS-CBN News

Posted at Mar 11 2023 08:21 PM

Watch more on iWantTFC

Isang world champion ang pinakabagong miyembro ng Philippine National Team sa breakdancing. Nagpa-Patrol, Dyan Castillejo. TV Patrol, Sabado, 11 Marso 2023. 

Bisitahin ang Patrol.PH para sa iba pang mga balita.
Read More:  breakdancing   dance   sports   Philippine National Team  