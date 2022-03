Mga UV Express humihirit din ng dagdag-pasahe

Watch more on iWantTFC

MANILA – Hindi lang mga jeepney driver ang humihirit ng dagdag-pasahe sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo.

Sa isang panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Lino Villaraza ng Federation of Ayala Center Transport Terminals o FACTT na maging ang mga drayber ng UV Express ay nanawagan na rin ng taas-pasahe mula sa pamahalaan.

Nasa P2 kada kilometro ang nakatakdang pamasahe para sa mga UV Express.

“Ngayon pong nagpandemya, nakaranas po kami ng matinding--kagaya rin ng mga (public utility jeepney), na yung pamasahe namin is beyond sa reach namin na makapag-hanapbuhay at 50 percent lang yung sakay. Ibig sabihin 9 lang po yung sakay namin,” aniya.

“So kami po ay nakiusap, even though na illegal na ginawa namin--ibinase namin kagaya ng P2P, dahil naglabasan na po yung mga malalaking bus ng P2P--9 na pasahero, napakaluwag po namin, humirit kami sa pasahero na gawing P100 ang pamasahe dahil sisiyam naman. To meet both ends, ‘íka nga, or win-win solution komportable ang pasahero, at kami naman ay kumita miski papaano, dahil pandemya."

"Pumayag po ang pasahero,” kuwento ni Villaraza.

“Ngayon po nitong nagtataasan na ang gasolina, lahat ng mga bilihin ay hindi na po namin kaya ng masyado yung pagtataas,” ayon sa kanya.

“Sa ngayon po, dahil nag-100 percent na, hindi namin ibinalik sa 18 ang sakay, 13 o 14 lang po ang isinasakay namin, kaya po humihirit kami miski gawin na lang na legal ay P3.15 ang pamasahe namin bawat kilomtero,” ani Villaraza.

Ayon sa kanya, malabong magreklamo ang mga pasahero sa kanilang hirit na dagdag-pasahe.

“Wala pong nagrereklamo dahil unang-una po, kumbinyente na sila, Hindi sila siksikan, komportable na po sila kaya payag po ang mga pasahero namin.”

“Wala po silang reklamo dahil ang mga pasahero mpo namin is nyung mga nag-o-opisina dito sa Makati Central Business District,” aniya.

Sabi ni Villaraza, inihahanda na ng kanilang abogado ang kanilang mga dokumento para pormal na maihain ang kanilang hiling na dagdag-pasahe.

Umaasa siya na pagbibigyan sila ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) sa kanilang kahilingan.

“Sana po maunawaan niyo ang hinaing namin, at talaga pong hirap na hirap na rin kami dahil sa mga pagtaas ngayon.”

--TeleRadyo, 11 March 2022