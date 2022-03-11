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Marcos-Duterte nangako ng pondo para sa college scholarship

ABS-CBN News

Posted at Mar 11 2022 08:39 PM

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Naniniwala si presidential candidate Bongbong Marcos na kaya niya muling manalo sa probinsiya ng Laguna. Nangako naman ang Uniteam na sakaling manalo, maglalaan sila ng sapat na pondo para sa scholarship grant sa mga nasa kolehiyo. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Biyernes, 11 Marso 2022
 

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