Marcos-Duterte nangako ng pondo para sa college scholarship
ABS-CBN News
Posted at Mar 11 2022 08:39 PM
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