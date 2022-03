Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Nag-anunsyo ang Maynilad na magsasagawa sila ng daily water service interruption sa buong lungsod ng Malabon simula ngayong Biyernes hanggang Marso 16, Miyerkoles.

Ayon sa Maynilad, ito ay dahil sa mababang lebel ng tubig sa bawat dam.

Para hindi makasabay sa tirik ng araw at mainit na panahon tuwing umaga, isasagawa nila ang water interruption tuwing 10 p.m. to 6 a.m.

Patuloy na pinapaalalahanan ang mga residente ng lungsod na maging masinop sa paggamit ang tubig at ugaliing mag-ipon ng tubig para maging handa sa anumang emergency water service interruption.

Para sa iba pang katanungan, maaaring tumawag sa Maynilad Hotline na 1626.—Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News