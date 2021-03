World Oral Health Day ipagdiriwang sa Marso 20

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ipagdiriwang sa Marso 20 ang World Oral Health Day para pigilan at labanan ang iba't ibang klase ng oral disease.

"Ang tina-target natin dito ay ang mga indigent people natin, underserved, underprivileged members of the community," ani Dr. Alvin Laxamana, presidente ng Philippine Dental Association, sa panayam sa Teleradyo nitong Huwebes.

Nagkaroon ng kick-off sa selebrasyon ang PDA Miyerkoles kung saan nagbigay sila ng oral health education at hygiene facility sa Dumagat tribe.

Ang PDA ay grupo ng mga dentist, technologist at hygienist at may 18,000 miyembro sa Pilipinas.

Ani Laxamana, maraming epekto sa katawan ang pagkakaroon ng hindi malusog na bibig.

"Unang-una, magkaroon ng decrease in self-confidence. Ang pagtakip ng bibig habang nagsasalita at habang ngumingiti. Medyo tipid ang ngiti kasi tipid din ang kanilang mga ngipin," aniya.

Dagdad ni Laxamana, "Ang hindi pag-alaga ng bibig ay nagkakaroon din ng sakit sa puso [at] sa baga dahil napag-alaman sa study na ang mikroboyo sa bibig ay dumadaan din at nakita sa puso ng isang tao na naatake."

Paalala ng eksperto, magsipilyo 2 beses sa isang araw sa loob ng 2 minuto at gumamit ng fluoridated toothpaste.