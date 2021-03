'COVID-19 cases posibleng lumobo kung di mapipigilan ang UK variant'

Watch more in iWantTFC

Nagbabala ang isang eksperto na posibleng umabot ng hanggang 9 na beses ang dami ng nagkaka-COVID-19 dahil sa paglaganap ng mas nakahahawang variant at pagbalewala sa health protocols. Pinabulaanan naman ng Department of Health na may variant of concern mula Brazil na natagpuan sa Quezon City. Nagpa-Patrol, Kristine Sabillo. TV Patrol, Miyerkoles, 10 Marso 2021