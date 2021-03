2 barangay sa Maynila, isasailalim sa 4 na araw na ECQ

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Dalawang barangay sa Maynila na idineklarang critical zones dahil sa mga kaso ng COVID-19 ay isasailalim sa 4 na araw na enhanced community quarantine.

Kasama diyan ang Barangay 351 sa Sta. Cruz na may 22 active cases at Barangay 725 sa Malate na may 14 na active cases.

ECQ ang ipatutupad sa mga barangay kasama ang dalawa pang hotel sa Barangay 699 na nakapagtala ng 17 na active cases.

Ang ECQ ay ipatutupad mula hatinggabi ng Huwebes hanggang Linggo. Bawal lumabas ang mga residente maliban na lamang kung health worker, military personnel, service utility at essential workers.

Ang ilang residente sa lugar ay maagang naghahanda na para sa lockdown.

Sa ngayon ay 988 ang active cases na binabantayan sa lungsod. Una nang nagbanta si Manila Mayor Isko Moreno na hindi sila magdadalawang-isip na maglockdown pa ng ibang mga lugar kung patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lugar.

- TeleRadyo 10 Marso 2021