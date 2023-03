Watch more on iWantTFC

MAYNILA – Naghahanda na ang mga barangay sa Agutaya, Palawan sakaling umabot doon ang oil spill mula sa Oriental Mindoro.

Ayon kay Agutaya Vice Mayor Nonoy Ilustrisimo, nag-inspeksyon ang kanilang team kasama ang Philippine Coast Guard (PCG), Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, at Department of Environment and Natural Resources sa barangay Concepcion at Algeciras matapos lumabas sa social media na may nakitang oil spill sa mga nasabing lugar.

Kuwento ni Ilustrisimo, wala silang nakitang oil spill sa mga nasabing lugar, bagamat nakakolekta ang PCG ng ilang litrong tila buo-buong alkitran.

“Tinatanong una namin yung Barangay Concepcion, mineeting namin yung mga opisyales doon…nung pinuntahan po ng team yung sinasabi niyang langis, eh wala po kaming nakikita doon,” ani Ilustrisimo sa panayam sa TeleRadyo.

“Nag-iimbestiga po kami sa mga planters. Lahat ng mga planters doon po namin, tinatanong namin. Yung March 5 po ng Linggo, sabi nila, merong dumadaan na – parang ano lang, hindi siya langis, parang spotted lang na buo-buo na konti na parang alkitran.”

Ayon sa bise-alkalde, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanda ng mga local na opisyal sakaling abutin sila ng oil spill.

“Gumagawa sila ng panangga, yung mga damit na nilalagay sa tali, hinaharang na po nila yun.”

Kuwento pa ni Bayan Patroller Victorio Cataylo, nitong Linggo nagsimulang gumawa ang mga residente ng oil spill liners mula sa kanilang mga lumang damit at bunot ng niyog na donasyon mula sa mga nagluluto ng kakanin sa kanilang lugar.

Ang mga ginamit naman nilang palutang ay mga boya na hiningi sa mga mangingisda.

Nangangalap pa sila ng mga donasyon dahil kulang pa ang kanilang mga nagawa sa lawak ng kanilang barangay na may pitong isla.

Hindi pa rin naikakabit ang mga oil spill line dahil sa lakas ng hangin at alon, ayon sa barangay secretary ng Algeciras na si Jorecyl Bacuel Quijano

Ang isang oil spill line ay may lawak na 20 talampakan.

Pangingisda at seaweeds ang pangunahing ikinabubuhay ng mga taga-Agutaya.

Ilang mga tourist sites na rin ang apektado ng oil spill na nangyari sa Oriental Mindoro dahil sa paglubog ng MT Princess Empress, na may lulang 800,000 litro ng industrial fuel oil.

--TeleRadyo, 9 March 2023