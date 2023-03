Garahe sa kalsada: Maynila maniningil na para sa overnight parking

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Noong February 21, naglabas ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila ng isang memo sa kanilang mga barangay.

Nakasaad sa dokumento na kinakailangan magbayad ng tinatawag na overnight parking permit ng mga may-ari ng sasakyang ginagawang garahe ang mga sidewalk, kalsada o mga pampublikong lugar sa lungsod.

Kinumpirma ito sa atin ng tagapagsalita ng city government of Manila na si Atty. Princess Abante.

Nasa P562.5 pesos per quarter ang sisingilin para sa permit, sticker, at application form para sa mga sasakyan at jeep. Nasa P795 naman per quarter para sa mga bus at truck, at P1,815 per quarter naman para sa mga trailer truck.

Isa ang Brgy. 794 Zone 87 sa mga nagbahagi na ng memo sa kanilang mga residente simula noong nakaraang linggo.

Ayon sa barangay chairman na si Joseph Fajardo, kinakailangang dalhin sa Manila Traffic and Parking Bureau ang mga requirements kagaya ng Certificate of Registration at barangay clearance para makapag-apply ng Overnight Parking Permit at mabigyan ng sticker.

Aminado naman ang ilang mga residente na wala silang sariling lote na pwedeng paradahan ng kanilang sasakyang kaya't sa sidewalk sa tapat ng kanilang bahay nila ipinaparada ang mga ito.

Pero anila, wrong timing ito lalo na't bumabawi pa rin sila mula sa hagupit ng pandemya.

Sinubukan nating kunan ng panayam ang lokal na pamahalaan ng Maynila para mas bigyang linaw ang tungkol sa overnight parking permit pero sa ngayon ay naghihintay pa tayo ng tugon mula sa kanila.

Umaasa naman ang ilang Manileño na sana ay may magandang kapuntahan ang perang ibabayad nila para dito.