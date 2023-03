Chinese student ninakawan ng mga grupo ng kababaihan

Watch more on iWantTFC

MAYNILA - Walang kamalay-malay ang isang Chinese international student na ninakawan na pala siya ng grupo ng mga kababaihan habang siya ay naggrocery sa Bonifacio Global City sa Taguig.

Base sa imbestigasyon ng BGC Police, mga “dayo” at hindi mga nakatira sa Taguig ang mga umano’y suspek sa pagnanakaw ng dalawang mamahaling cellphone ng biktima.

Pagdating sa stasyon at sa pag-search sa kanilang gamit, nakita ang maraming damit, sumbrero at ID na may iba’t ibang pangalan sa kanilang mga bag.

Ayon kay Police Major Judge Donato, malinaw na ang modus nila ang pagpapalit ng damit na kapag sila ay nabulabog sila ay magiiba ng bihis kaya kahit sila ay habulin, iba ang mga pagsasalarawan sa kanila dahil iba na ang kanilang suot.

Huli sa CCTV at natukoy ang msa suspek na diumano’y may kasalanan ng pagkawala ng cellphone.

Payo ni Donato sa publiko, huwag matakot magsumbong o magbigay impormasyon sa kanilang himpilan dahil gagawa sila ng paraan upang mahanap ang mga salarin.

Makakasuhan ng theft ang mga akusado sa nasabing krimen. Sa ngayon ay nakakulong sila sa Fort Bonifacio substation.