Sa kulungan ang bagsak ng isang 15-anyos na lalaki matapos mangholdap ng isang tindahan ng donut sa Barangay Malanday, Valenzuela City.

Ayon kay Valenzuela police chief Col. Ram Haveria Jr., may kasamang 20-anyos na lalaki ang suspek. Nagpanggap silang mga customer, pero kalaunan ay tinutukan nila ng gunting ang tindera atsaka nagdeklara ng holdap.

Dinala nila sa banyo ang babaeng biktima, at doon ninanakaw ang kaniyang cellphone at tablet, mga donut na nagkakahalaga ng P400 at P10,000 na pera ng tindahan.

May agad namang nagbigay ng impormasyon hinggil sa kinaroroonan ng mga suspek pero nakatakas ang isa sa kanila.

Nabawi ang donut at tablet pero hindi na nabawi ang cellphone at pera.

Kasalukuyang tinutugis ang isa pa sa mga suspek. — Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News