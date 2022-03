Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Isang 44-anyos na lalaki ang inaresto dahil sa umano'y panggagahasa niya ng sarili niyang anak ng walong taon.

Ayon sa pulisya nitong Martes, hinuli sa Barangay Libjo sa bayan ng Polillo, Quezon ang suspek sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court Branch 65 sa Infanta, Quezon.

Nasa 6-anyos pa lang umano ang biktima nang sinimulan siyang halayin ng kaniyang ama noong 2012, at ito ay nagpatuloy hanggang September 2020.

Nagsampa ng reklamo ang anak sa istasyon ng pulis sa tulong ng isang pastor at ng barangay councilor sa Violence Against Women desk sa Barangay Pamatdan sa Polillo.

Ayon sa imbestigasyon, sinabi ng biktima na binibigyan din siya ng pera bago o pagkatapos siya halayin ng ama.

Nahaharap sa kasong 28 counts of rape at 2 counts of acts of lasciviousness ang suspek.—Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News