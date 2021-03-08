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Nasa P170,000 halaga ng hinihinalang shabu, nasabat sa Tondo; 3 timbog

ABS-CBN News

Posted at Mar 09 2021 07:14 AM

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MAYNILA - Higit P170,000 halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng mga awtoridad sa isang buy-bust operation sa Tondo, Maynila nitong Lunes.

Ayon sa mga awtoridad, nakumpiska ang mga kontrabando mula sa 3 suspek, kabilang isang babae, sa naturang operasyon sa kanto ng Old Antipolo at Abad Santos Ave. Nakalagay sa anim na pakete ang naturang ilegal na droga.

Mga bagong drug personality sa watchlist ang tatlo, ayon sa pulisya. May mga parokyano na rin umano sila sa ibang lugar sa lungsod kaya minanmanan na ng mga pulis ang kanilang aktibidad.

Pagbebenta ng ilegal na droga ang kasong isinampa laban sa isa, habang possession of dangerous drugs naman ang kasong haharapin ng dalawa niyang kasamahan.--Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News

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