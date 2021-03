Ilang taga-PDEA 'dinisarmahan, binugbog' matapos ang 'QC misencounter'

Watch more in iWantTFC

Bumalik ang mga taga-National Bureau of Investigation sa pinangyarihan ng engkuwentro ng pulis at Philippine Drug Enforcement Agency sa Commonwealth Avenue sa Quezon City noong Pebrero. Sa isa pang CCTV video, lumalabas umano na dinesarmahan ng mga pulis ang mga taga-PDEA at binugbog. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Martes, 9 Marso 2021