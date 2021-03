Higit 19,000 aspiring cadets sumabak sa PNP Academy admission test

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Higit 19,000 na mga nangangarap maging pulis ang sumalang sa PNP Academy Cadet admission test noong Linggo at Lunes.

Ayon kay PNP chief Gen. Debold Sinas, nasa 25,811 ang kabuuang nagpalista para sa nasabing entrance examination pero 19,760 ang kabuuang bilang ng mga sumipot sa mga araw ng examination.

Nasa 11,903 ang sumalang sa exam noong Linggo habang nasa 7,857 naman ang examinees nitong Lunes.

Walang nakatakdang passing rate para sa mga mag-eeksam pero sa halip, ay tatanggapin ng PNPA ang nasa 1,000 applicants na may pinakamataas na grado sa admission test.

Ang mga matatanggap ay unang sasalang sa physical at mental screening para sila magumpisa sa kanilang training.

Ang makakapasa na cadet ay may P38,000 na monthly allowance at libreng tirahan at pagkain sa loob ng apat na taong training.

Ang mga graduate ng PNPA ay mabibigyan ng initial rank na Police Lieutenant para sa PNP, at Inspector naman para sa BFP at BJMP.