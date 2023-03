Watch more on iWantTFC

Sumuko sa National Bureau of Investigation ang isa pang person of interest na may kaugnayan umano sa pagkamatay ni John Matthew Salilig. Kasama sa iniimbestigahan ang sinasabing group chat ng ilang miyembro ng Tau Gamma Phi fraternity. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Miyerkoles, 8 Marso 2023