Pagkain pahirapan: Pinay ikinuwento ang karanasan sa Kyiv

MANILA – Ipinag-utos na ng gobyerno ng Pilipinas ang mandatory repatriation ng mga Pilipino sa Ukraine sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Russia sa nasabing bansa.

Pero para sa Pinay na si Lavenna Mykhailovyach, hindi madaling lisanin ang bansang kanya ngayong tinitirahan.

Siyam na taon nang nasa Ukraine si Mykhailovyach kasama ang kanyang half-Ukrainian, half-Russian na mister. Aniya, hirap silang iwanan ang kanyang may edad na biyenan.

“Gustuhin ko man po, pero mahirap po kasi yung in-law ko po, matanda na siya tsaka ayaw niya pong mag-evacuate,” kuwento niya sa TeleRadyo.

“Tsaka we just found out din po like 2 weeks ago na nag-positive po siya ng COVID so hindi siya pwede sa crowd,” paliwanag niya.

Si Mykhailovyach ay nakatira sa Kyiv, na siyang kabisera ng Ukraine na nais sakupin ng mga Russian.

Kuwento niya, dama na nila ang epekto ng giyera sa kanilang lugar.

“Mostly po sila uma-attack pa gabi at madaling araw,” banggit niya.

Dagdag pa ni Mykhailovyach, medyo nahihirapan na rin silang kumuha ng kanilang mga pangangailangan.

“So far meron pa po kaming tubig, pero yung gamot po ng maintenance ng in-law ko wala na po kasi sarado po yung mga pharmacy dito,” aniya.

“Pagkain, pahirapan din po ang paghanap kasi yung malapit na mga maliliit na store namin dito, either sarado na siya or wala na siyang stock. Kailangan naming pumunta sa medyo malayo pero risky po siya.”

“Last Friday nagtry po kaming lumabas na medyo distansya sa district namin. Traumatic po kasi nagsunod-sunod yung siren, tapos sunod din yun nung explosion ng rockets sa ibabaw, so sobrang nagpanic ako, nakakaparanoid po. Hindi ko po alam kung lalabas pa uli ako,” kuwento niya.

“Pero kailangan siguro uli lumabas uli, next week, kasi wala na rin pong pagkain ulit.”

Ligtas pa ngayon si Mykhailovyach sa kanyang tirahan, ayon sa kanya.

“For now safe pa po kami, specially po, andito po kasi kami sa ground floor, na first floor, ng building.”

Dagdag pa niya, “Meron sa building po namin, meron kaming underground na parang storage na pwede naming taguan, in case. Pero, hindi ko pa alam. Dasal na lang po kami.”

--TeleRadyo, 8 March 2022