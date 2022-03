Watch more on iWantTFC

MANILA – Hindi kailangan ng Pilipinas na mag-angkat ng asukal mula sa ibang bansa dahil may sapat pang suplay dito, ayon sa United Sugar Producers Federation ngayong Lunes.

“Kasi ngayon, we are at the peak of milling season, so, paano nila masabi na wala nang supply. Imposible yan,” ayon sa pangulo ng grupo na si Manuel Lamata.

Una nang sinabi ng Sugar Regulatory Administration (SRA) na importasyon ang nakikita nilang solusyon para mapunan ang kakulangan ng supply ng asukal.

Nasa 200,000 metric tons ng asukal ang balak iangkat ng Sugar Regulatory Administration dahil sa kakulangan ng supply ng asukal nang masira ang ilang refineries dahil sa Bagyong Odette.

Pero ani Lamata, hindi naman labis na naapektuhan ng bagyo ang mga refinery sa bansa.

“Imagine we have 27 sugar mills, we have 11 refineries, isang refinery was down for 2 weeks, yun lang ang natamaan ng Odette,” sabi niya.

Pero ayon kay Lamata, bukas naman ang kanilang grupo sa posibilidad na kailangan ng bansa na mag-angkas ng asukal sa mga susunod na buwan.

“Wala naman kaming sinasabi na ayaw namin o binabawal namin mag-import. We’re not saying that. We are saying, import only after the milling season,” aniya.

“Anong ginawa ng SRA? Gusto nilang papasukin itong buwan, right this month, papasukin 200,000 metric tons. Eh anong mangyari sa sugar industry? Mamamatay. Babagsak yung presyo,” paliwanag niya.

Nitong nakaraang Martes, tinutulan ng ilang mga mambabatas ang panukalang sugar importation sa hearing ng Committee on Agriculture and Food ng House of Representatives.

Ayon sa mga mambabatas, makaapekto sa mga magsasaka at iba pang mamamayan ng Negros ang pag-aangkat ng asukal.

--TeleRadyo, 7 March 2022