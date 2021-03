Phivolcs todo-bantay pa rin sa Mt. Pinatubo dahil sa mga paglindol

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Patuloy na binabantayan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) ang bulkang Pinatubo sa Pampanga na nananatili sa Alert Level 1.

“Nagtaas tayo ng alert level noong Lunes sa kadahilanan magmula noong Jan. 20 ay nagkaroon ng paglindol na mas mataas sa normal na average na either zero o less than 5 na volcanic earthquake na naitatala ng ating mga instrumento. Maraming paglindol, may mga kumpol na lindol o cluster pero ito ay malalalim, mga greater than 10 kilometers below at saka hindi naman ito nararamdaman ng mga tao,” pahayag ni Phivolcs Director Renato Solidum.

Ayon kay Solidum, dahil sa tuloy-tuloy na mga paglindol, may bahagyang low level of unrest ngayon sa Pinatubo at ito ay dapat malaman ng publiko.

“Yung huling taon na kung saan may konting aktibidad ang bulkang Pinatubo, nag-alert level 2 ay nung 1995. Ibinaba natin ito at zero na noong Jan. 1996. Magmula noon wala tayong kakaibang nakikita sa Pinatubo. Baka kasi may iba pang mangyari sa mga susunod na panahon kaya kailangang abisuhan ang mga tao at ang pag-abiso natin sa publiko tungkol sa aktibidad ng bulkan ay through alert level,” sabi ni Solidum

Sa ngayon ay wala pa naman aniyang nakikitang ebidensiya na magkakaroon ng imminent eruption. Tanging mga pagkilos pa lamang ng fault at wala pang senyales na may umaakyat na magma o gas, aniya.

“Babantayan nating mabuti ang Pinatubo pero wala namang recommendation na mag-evacuate. Ang restriction lang natin kung wala namang importanteng gagawin sa crater ng Pinatubo 'wag nang pumunta. Kung meron man, extreme caution, ibayong pag-iingat,” paalala niya.

Pwede aniyang humupa ang aktibidad ng bulkan, pero pwede rin itong magpatuloy.

“Ang importante, aware na ang mga tao na may nangyayari,” sabi niya.

Ang pinaka-mapinsalang pagputok ng bulkang Pinatubo na naitala ay noong 1991 kung saan tinatayang 847 katao ang nasawi at nasa 250,000 ang lumikas na pamilya. Nasa P12.5 bilyon ang pinsalang inabot sa ari-arian, agrikultura at imprastruktura mula sa pagputok ng bulkan.

Hindi naman inaasahan ng Phivolcs na magkakaroon ng malalakas na pagsabag sa Pinatubo tulad noong 1991. Pero mahalagang malaman umano ng publiko na sa pagitan ng malalaking pagsabog ng Pinatubo ay posibleng may maganap na maliit na eruption.

“Ano basehan natin? Bago sumabog ang Pinatubo noong 1991, wala pong crater sa tutok. Ibig sabihin walang butas. Pero before that may malaking eruption na nag-produce ng crater pero nawala 'yun. Ibig sabihin may maliliit na eruption na nagdedeposito ng lava na natatabunan 'yung dating butas,” paliwanag niya.

Dagdag niya, “Pagkatapos ng ’91 eruption, merong lumabas na lava dyan sa crater ng Mt. Pinatubo. Maliit lang siya, mga umaabot ng 80 to 100 meters tapos natabunan na ng tubig ngayon dahil sa ulan.”

Base sa Pinatubo Volcano bulletin ng inilabas ng Phivolcs Sabado ng umaga, nakapagtala na ng anim na volcanic earthquake sa loob ng 24-oras na observation period.

- TeleRadyo, 6 Marso 2021