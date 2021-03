Pagpugay sa kababaihan: MRT 3, handog libreng sakay sa kababaihan sa Mar. 8

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Inihayag ng pamunuan ng MRT-3 na magbibigay ito ng libreng sakay sa lahat ng babaeng pasahero sa Lunes, Marso 8, bilang paggunita sa National Women’s Day.

Ayon kay MRT-3 director for operations, Engr. Michael Capati, nakagawian na nilang gawin ang inisyatibang ito kada taon “bilang pagpupugay sa ating kababaihan.”

“Every year, nagbibigay kami free ride sa lahat ng female passengers natin. Ayan ay magsisimula sa umaga 7 a.m. to 9 a.m. and 5 p.m to 7 p.m. sa Monday,” sabi ni Capati sa panayam sa TeleRadyo Sabado ng umaga.

Ang libreng sakay ay para sa buong biyahe ng MRT-3 sa EDSA mula North Avenue hanggang Taft Avenue at vice versa, sabi ni Capati.

- TeleRadyo, 6 Marso 2021