Watch more on iWantTFC

Kinumpirma ni dating Armed Forces of the Philippines chief at retired general Dionisio Santiago na may ilang dating sundalo na nagiging hitman o bayarang killer kasunod ng pagkumpirma ng mga awtoridad na mga tinanggal na miyembro ng Philippine Army ang tatlong naaresto sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo. Nagpa-Patrol, Katrina Domingo. TV Patrol, Linggo, 5 Marso 2023.