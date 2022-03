Watch more on iWantTFC

Dismayado ang tagapagsalita ng Commission on Elections sa patuloy na paglabag ng mga kandidato at tagasuporta sa guidelines para sa in-person campaigning gaya ng pagsuot ng face mask at pagsunod sa physical distancing. Nagpa-Patrol, Bianca Dava. TV Patrol, Sabado, 5 Marso 2022.