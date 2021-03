Ilang paaralan sa Bani, Pangasinan nahatiran ng tulong pang-module

Watch more in iWantTFC

Patuloy na nababawasan ang bilang ng mga guro at estudyante sa ilang last-mile school sa Bani, Pangasinan dahil sa layo at sa hirap ng transportasyon sa lugar. Kabilang sila sa nadalhan ng tulong ng Bayan Mo, Ipatrol Mo at programang "Kabayan" sa TeleRadyo para sa kanilang modular learning. Nagpa-Patrol, Kori Quintos. TV Patrol, Biyernes, 05 Marso 2021