MAYNILA—Dumating sa Pilipinas ang karagdagang 804,000 doses ng pediatric COVID-19 vaccine ng Pfizer-BioNTech, Huwebes ng gabi.

Ayon sa National Task Force Against COVID-19, ang bagong shipment ng mga reformulated jab para sa mga batang nasa 5 to 11 years old age bracket ay lumapag sa Ninoy Aquino International Airport pasado alas-9 ng gabi.

Ang kargamento ay kasunod ng 804,000 pediatric shots na naihatid sa bansa noong Miyerkules.

Ang 2 batch ay binili ng pamahalaan sa pamamagitan ng pautang mula sa World Bank.

Sa pangkalahatan, nakatanggap na ang bansa ng 1.6 milyong bakuna laban sa COVID-19 para sa mga bata.

Mula noong nagsimula ang pagbabakuna sa bata para sa age group noong Pebrero 7, iniulat ng Department of Health na may 736,880 mga bata sa edad na ito ang nabakunahan na.

Humigit-kumulang naman nasa 9.5 milyong kabataan sa edad na 12 hanggang 17 anyos ang nakatanggap na ng 2 dose ng COVID-19 vaccine.

Matapos ang unang taong anibersaryo ng Resbakuna Program ng gobyerno, iniulat ng DOH na umakyat na sa 63 milyon ang fully inoculated na Pilipino.—Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News