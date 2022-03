Ilang residente sa Las Pinas halos 3 buwan hirap sa supply ng tubig

Watch more on iWantTFC

Matapos ang halos 2 taon, makakabawi na muli ang mga parlor, isa sa mga negosyo na malubhang naapektuhan ng pandemya.

Pero itong parlor ni Adarna Grande sa Barangay Almanza Uno sa Las Pinas City, imbis na nasa 20 hanggang 30 kliyente na sana ang tatanggapin ngayong pinahihintulutan na ang full-capacity sa Alert level 1, nasa 3 hanggang 5 kliyente kada araw lang ang kaya nila.

Ito ay dahil raw sa water interruptions ng Maynilad na ilang buwan na silang inaabala.

Kwento ni Grande, kadalasan lumalagpas ng kalahating araw ang water interruption. At kung may tubig man, sabi niya, ang hina ng pressure nito at hindi nakakaabot sa tangke nila.

Hindi na umano umaabot ang tubig sa loob ng kanilang bahay at parlor kaya napipilitan sila sa labas i-shampoo at banlawan ang mga kliyente.

Dagdag niya, sa mga araw na wala talaga sila naipon na tubig, mineral water na lang daw ang ginagamit.

Tantya ni Grande na nasa P300,000-P400,000 na ang nalugi niya dahil sa ganitong sitwasyon.

At hindi pa dito kasama sa luge sa Imus branch niya na apektado naman ng water interruption araw araw mula 6am hangang 1am na magtatagal pa hanggang March 16.

Kinwento naman ng ilang residente ng Almanza Uno nagpapadala naman ng rasyon ang Maynilad isa o dalawang beses sa Isang linggo, pero gayun pa man ramdam na ramdam pa din nila ang perwisyo ng water interruptions.

Ngayon dapat ang huling araw ng water interruption sa Barangay Almanza Uno. Pero nag anunsyo ang Maynilad na may water interruption na naman sa March 6 mula 2 am hangang 11:59 pm dahil naman raw sa urgent leak repairs sa backwash lines ng Putatan water treatment plant.

Ayon sa Maynilad, inaasahan nila na magnonormal na ang supply ng tubig sa March 7.