Atong Ang dumepensa sa pagkakadawit sa kaniya sa mga nawawalang sabungero

May isang testigo na at ilang persons of interest kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Iginiit naman ng gambling operator na si Atong Ang na tila pinagkakaisahan siyang maituro na sangkot sa pagkawala ng ilang tao sa sabungan. Nagpa-Patrol, Jekki Pascual. TV Patrol, Biyernes, 4 Marso 2022.