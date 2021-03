Mag-live-in partner, kasamahan timbog sa Malabon drug bust

Watch more in iWantTFC

MAYNILA – Arestado ang isang mag-live-in partner at kanilang kasamahan sa buy-bust operation na ikinasa ng mga awtoridad sa Malabon City gabi ng Miyerkoles.

Sa ulat ng Northern Police District (NPD), ikinasa ng mga pulis ang operasyon laban kina alyas “Amado” at “Blessy” sa Barangay Longos bandang alas-11 ng gabi.

Namamasukan umano ang 2 bilang kasambahay pero suma-sideline din sa pagtutulak.

Kasamang naaresto ng 2 ang isa nilang parokyano.

Hinuli ang mga suspek matapos nilang bentahan ng sachet ng hinihinalang shabu ang isang pulis, ayon sa NPD.

Nakumpiska sa mga suspek ang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang P105,000.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

– Ulat ni Lyza Aquino, ABS-CBN News

