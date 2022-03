Watch more on iWantTFC

Bakit kailangang ilagay sa labas ng bahay ang tangke ng LPG?

Ayon kay BFP spokesperson Supt. Annalee Carajal-Atienza, mas mabuti kung mailalagay ang tangke ng gas sa labas ng bahay para iwas sa sunog. Aniya, open flame sa pagluluto ang pangatlo sa mga dahilan ng sunog sa Pilipinas.

“Hanggat maaari ang LPG natin ay nasa labas ng bahay. Kung kaya po nating gawan ng set-up na ganoon, may hose lang papunta doon sa ating kalan," the BFP spokesperson said.

May paraan din para madaling malaman kung may sumisingaw sa hose ng isang LPG, ayon sa opisyal.

“Kumuha lang po tayo ng sponge or yung kamay natin, lagyan natin ng sabon, ano po ng pag-dishwashing, tapos siya po nating ihagod doon sa hose ng ating tangke, ng LPG. Pag may bumula po ibig sabihin may sumisingaw.”

“So ipa-check po natin yan or papalitan po natin sa ating mga supplier para sigurado po tayo,” aniya.