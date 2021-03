'Tulak' timbog sa buy-bust sa Pasay

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Arestado ang isang 23-anyos na lalaki dahil sa pagtutulak umano ng shabu sa Pasay City Martes ng hapon.

Ayon kay Police Col. Cesar Paday-os, acting chief of police ng Pasay, kabilang sa kanilang drugs watchlist ang target na si "Jovan".

23-anyos na lalaki, nahulihan ng droga at baril sa buy-bust sa Pasay City



Nagkasa ng buy-bust operation ang pulisya sa tinitirhan niyang bahay sa Brgy. 179 sa Maricaban district.

Nasabat sa suspek ang 24 na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang aabot ng 14 gramo o P94,000 ang halaga.

Nakumpiska rin ang isang caliber .38 na baril na puno pa ng bala.

Isasailalim sa ballistic exam ang baril.

Nakadetine ngayon si Jovan sa Pasay City police station at nahaharap sa mga kasong drug selling at illegal possession of firearms.