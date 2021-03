Higit P4 milyong hinihinalang shabu, nasabat sa Marikina; 3 timbog

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Higit P4 milyong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga awtoridad sa isang buy-bust operation sa Barangay Barangka, Marikina City nitong Martes.

Ayon sa PDEA Eastern Office, nagkasa sila ng naturang operasyon sa isang mall laban sa tatlong suspek, na nagdala ng naturang kontrabando na nakasilid sa isang tea bag.

Nasa 600 gramo ng shabu na may halagang P4,080,000 ang nasamsam mula sa mga suspek. Kabilang sa mga naaresto ang dalawang lalaki na nasa edad 25 at 43, at isang 58-anyos na babae.

Ayon sa PDEA, taga-Laguna at Baguio City ang mga naaresto na dumarayo pa sa Maynila para magbenta ng ilegal na droga.

Inaalam pa kung saan nakuha ng grupo ang nasabat na malaking halaga ng droga at kung sino-sino ang kanilang mga parokyano.

Walang piyansa ang kasong pagbebenta ng ilegal na droga na isasampa laban sa tatlo.