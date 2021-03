Augmentation ng contact tracers sa Pasay, makatutulong sa active case findings ng lungsod

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nagpadala na ang Department of Interior and Local Government (DILG) ng augmentation ng contact tracers sa Pasay City mula sa iba’t ibang lokal na pamahalaan sa Metro Manila.

“Meron pong 25 from Parañaque, 25 from Taguig, yung sa Caloocan pina-finalize pa. Ang sabi sa akin, around 100. Nag-meeting na kami kahapon with Caloocan. Hopefully, maumpisahan na tomorrow yung gagawing augmentation nila,” sabi ni Miko Llorca, ang contact tracing head ng Pasay City.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng hapon, sinabi ni Llorca na malaking tulong ito para sa lungsod dahil bukod sa South African variant, patuloy aniya ang paghahanap ng active cases ng kanilang contact tracers, na nagbabahay-bahay, nagte-test ng mas maraming tao para mahanap at agad na ma-isolate ang residenteng nagpopositibo.

Sa ngayon ay may 521 active COVID cases ang lungsod.

Nasa ilalim rin ng localized enhanced community quarantine ang 77 barangay sa lungsod para maiwasan pa ang pagkalat ng COVID-19.

Ayon naman kay Undersecretary Jonathan Malaya, nagdagdag ang DILG ng 5,400 doses ng bakuna ng Sinovac sa Pasay City.



“Para sa iba pang medical frontliners gaya ng barangay workers at contact tracers,” sabi ni Malaya.

Patuloy ang isinasagawang testing at contact tracing ng lungsod para sa mga nakasalamuha ng tatlong residente nitong nakitaan ng South African variant ng COVID-19.

“Nung nai-report itong mga kasong ito, recovered cases na po namin sila. Yung dalawa, kaka-recover lang. Yung isa, medyo matagal na,” sabi ni Llorca.

Dagdag ni Llorca na muling ite-test ang mga ito, maging ang mga naging close contact nila.

“Nag-trace kami hanggang 3rd generation ng contact, and katulong namin ang DILG at DOH (Department of Health) sa pag-investigate sa mga kaso. Sa ngayon, hinihintay pa namin ang resulta ng ibang mga test,” sabi ni Llorca.

Karamihan sa na-contact trace nlla ay naka-home quarantine, habang ang ibang nagpositibo naman ay naka-admit sa kanilang isolation facility.

- TeleRadyo 3 Marso 2021